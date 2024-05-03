BLANCA С/У БЛОК: РОЗЕТКА с зазем.+ ВЫКЛ.1-клав.+ ВЫКЛ 1-клав, БЕЛЫЙ,розн.уп.Рос
BLANCA С/У БЛОК: РОЗЕТКА с зазем.+ ВЫКЛ.1-клав.+ ВЫКЛ 1-клав, БЕЛЫЙ,розн.уп.Рос
Референс: BK2VR-008V-BI
Блок комбинированный Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (скрытой установки, белый) предназначен для сетей до 250 В, состоит из розетки на 16 А со шторками и с заземлением и двух лдноклавишных выключателей, оба на 6 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Серебряные контакты обеспечивают высокую надежность. - Блок удобен в применении и отлично подходит для коридора. - Розничная упаковка, сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC000020 Блок комбинированный (комбинация выключателя и розеток)
Номинальный ток 16
Количество активных контактов (плоских) 0
Количество активных контактов (круглых) 2
Ширина устройства 81
Основные характеристики
Серия Prima
Конфигурация выходных полюсов 2P + PE, со шторками
Цветовой оттенок Белый
Тип продукта выключатель и розетка
Комплектация изделия механизм в сборе
Дополнительные характеристики
Состав комплекта NU555718 WISER UNICA NEW РОЗЕТКА одиночная встраиваемая 16А, БЕЛЫЙ 1 CCT5011-0002 WISER МИКРОМОДУЛЬ релейного выключателя 10А, ZigBee 3.0
Режим работы OFF
Длина зачистки проводов 11 мм
Тип покрытия глянцевое
Режим фиксации винтами
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Стандарты ГОСТ Р 51322.1-100 ГОСТ Р 51324.1-2006
Сертификаты ГОСТ Р
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485439457
|19.3
|8.1
|5
|см.
|0.294
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|13606485439454
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.612
|кг.
BAG
|3
|—
|30
|шт.
|43606485439455
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|10.195
|кг.
P12
|4
|—
|540
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|201.501
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 53 мм
Высота 193 мм
Ширина 81 мм
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
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Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 09/09/2021 - 08/09/2026
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