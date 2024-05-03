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BK2VR-008V-BI
BLANCA С/У БЛОК: РОЗЕТКА с зазем.+ ВЫКЛ.1-клав.+ ВЫКЛ 1-клав, БЕЛЫЙ,розн.уп.Рос
BK2VR-008V-BI
BK2VR-008V-BI

BLANCA С/У БЛОК: РОЗЕТКА с зазем.+ ВЫКЛ.1-клав.+ ВЫКЛ 1-клав, БЕЛЫЙ,розн.уп.Рос

Референс: BK2VR-008V-BI
Линейка Blanca

Блок комбинированный Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (скрытой установки, белый) предназначен для сетей до 250 В, состоит из розетки на 16 А со шторками и с заземлением и двух лдноклавишных выключателей, оба на 6 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Серебряные контакты обеспечивают высокую надежность. - Блок удобен в применении и отлично подходит для коридора. - Розничная упаковка, сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC000020 Блок комбинированный (комбинация выключателя и розеток)
Номинальный ток 16
Количество активных контактов (плоских) 0
Количество активных контактов (круглых) 2
Ширина устройства 81
Основные характеристики
Серия Prima
Конфигурация выходных полюсов 2P + PE, со шторками
Цветовой оттенок Белый
Тип продукта выключатель и розетка
Комплектация изделия механизм в сборе
Дополнительные характеристики
Состав комплекта NU555718 WISER UNICA NEW РОЗЕТКА одиночная встраиваемая 16А, БЕЛЫЙ 1 CCT5011-0002 WISER МИКРОМОДУЛЬ релейного выключателя 10А, ZigBee 3.0
Режим работы OFF
Длина зачистки проводов 11 мм
Тип покрытия глянцевое
Режим фиксации винтами
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Стандарты ГОСТ Р 51322.1-100 ГОСТ Р 51324.1-2006
Сертификаты ГОСТ Р
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648543945719.38.15 см. 0.294кг.
CAR
25шт.1360648543945437.218.610.6 см. 1.612кг.
BAG
330шт.4360648543945538.438.433.2 см. 10.195кг.
P12
4540шт.12080114.6 см. 201.501кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 53 мм
Высота 193 мм
Ширина 81 мм
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Тип документа
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Дата документа: 03/05/2024
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Размер 92.61 MB
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Размер 318.59 MB
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С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 09/09/2021 - 08/09/2026
ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21
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