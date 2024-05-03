BLANCA С/У БЛОК: РОЗЕТ з/к шт 16А, 250В + ВЫКЛ 1-кл. + ВЫКЛ 1-кл. БЕЛЫЙ
BLANCA С/У БЛОК: РОЗЕТ з/к шт 16А, 250В + ВЫКЛ 1-кл. + ВЫКЛ 1-кл. БЕЛЫЙ
Референс: BLNBS101101
Блок Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (белый, скрытой установки) предназначен для сетей до 250В, состоит из розетки на 16А с заземлением и шторками и двух одноклавишных выключателей на 10А. Блок удобен в применении и отлично подходит для коридора. Шторки открываются при одновременном давлении в оба отверстия и препятствуют проникновению посторонних предметов.
Спецификация
Технические характеристики
EC000020 Блок комбинированный (комбинация выключателя и розеток)
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки 34
Номинальный ток 10
Количество активных контактов (круглых) 2
Ширина устройства 85
Основные характеристики
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Минимальная партия для продажи 1
Стандарт розетки Европейский
Тип упаковки упаковка с Euroslot
Тип продукта выключатель и розетка
Дополнительные характеристики
Тип покрытия глянцевая
Контрольная лампа Без индикации
Тип покрытичя необработанная все стороны
Цветовой оттенок белый
Соединения – клеммы винтовой зажим
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Сертификаты EAC
Стандарты CE61
Электрическая прочность изоляции 2000 В
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481194602
|27
|14
|5.5
|см.
|0.198
|кг.
CAR
|2
|—
|3
|шт.
|13606481194609
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.694
|кг.
BAG
|3
|—
|18
|шт.
|43606481194600
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|4.458
|кг.
P12
|4
|—
|540
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|151.713
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 53 мм
Высота 85 мм
Вес 0.2 кг
Ширина 215 мм
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Размер 318.59 MB
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