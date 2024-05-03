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BLNBS101101
BLANCA С/У БЛОК: РОЗЕТ з/к шт 16А, 250В + ВЫКЛ 1-кл. + ВЫКЛ 1-кл. БЕЛЫЙ
BLNBS101101

BLANCA С/У БЛОК: РОЗЕТ з/к шт 16А, 250В + ВЫКЛ 1-кл. + ВЫКЛ 1-кл. БЕЛЫЙ

Референс: BLNBS101101
Линейка Blanca

Блок Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (белый, скрытой установки) предназначен для сетей до 250В, состоит из розетки на 16А с заземлением и шторками и двух одноклавишных выключателей на 10А. Блок удобен в применении и отлично подходит для коридора. Шторки открываются при одновременном давлении в оба отверстия и препятствуют проникновению посторонних предметов.

Спецификация
Технические характеристики
EC000020 Блок комбинированный (комбинация выключателя и розеток)
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки 34
Номинальный ток 10
Количество активных контактов (круглых) 2
Ширина устройства 85
Основные характеристики
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Минимальная партия для продажи 1
Стандарт розетки Европейский
Тип упаковки упаковка с Euroslot
Тип продукта выключатель и розетка
Дополнительные характеристики
Тип покрытия глянцевая
Контрольная лампа Без индикации
Тип покрытичя необработанная все стороны
Цветовой оттенок белый
Соединения – клеммы винтовой зажим
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Сертификаты EAC
Стандарты CE61
Электрическая прочность изоляции 2000 В
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648119460227145.5 см. 0.198кг.
CAR
23шт.1360648119460923.219.58.9 см. 0.694кг.
BAG
318шт.4360648119460040.424.228.8 см. 4.458кг.
P12
4540шт.12080101.4 см. 151.713кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 53 мм
Высота 85 мм
Вес 0.2 кг
Ширина 215 мм
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Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Блоки серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 611.96 kB
Блоки серии Blanca
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