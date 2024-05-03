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BLNBS101111
BLANCA С/У БЛОК: РОЗЕТ з/к шт 16А, 250В + ВЫКЛ 1-кл.с подсв. + ВЫКЛ 1-кл. БЕЛЫЙ
BLNBS101111
BLNBS101111

BLANCA С/У БЛОК: РОЗЕТ з/к шт 16А, 250В + ВЫКЛ 1-кл.с подсв. + ВЫКЛ 1-кл. БЕЛЫЙ

Референс: BLNBS101111
Линейка Blanca

Блок Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (белый, скрытой установки) предназначен для сетей до 250В, состоит из розетки на 16А с заземлением и шторками и двух одноклавишных выключателей на 10А, один из которых с подсветкой, что делает его легко находимым в отсутствие освещения. Блок удобен в применении и отлично подходит для коридора.

Спецификация
Технические характеристики
EC000020 Блок комбинированный (комбинация выключателя и розеток)
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки 34
Номинальный ток 10
Количество активных контактов (круглых) 2
Ширина устройства 85
Основные характеристики
Тип упаковки упаковка с Euroslot
Тип продукта выключатель и розетка
Стандарт розетки Европейский
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Серия Blanca
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 16 A выключатель 10 A розетка
Соединения – клеммы винтовой зажим
Длина зачистки проводов 5-8 мм
Форма отвертки Pozidriv No 1
Функция выключателя 2 однополюсный
Условия эксплуатации
Рабочая температура 5-35 °C
Относительная влажность 60-60 %
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648119457227145.5 см. 0.198кг.
CAR
23шт.1360648119457923.219.58.9 см. 0.696кг.
BAG
318шт.4360648119457040.424.228.8 см. 4.467кг.
P12
4540шт.12080101.4 см. 151.993кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 53 мм
Высота 85 мм
Вес 0.2 кг
Ширина 215 мм
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Дата документа: 03/05/2024
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Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Блоки серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 611.96 kB
Блоки серии Blanca
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