BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с самовозвр.,ИЗОЛ.ПЛ.,10А,МОЛОЧНЫЙ
BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с самовозвр.,ИЗОЛ.ПЛ.,10А,МОЛОЧНЫЙ
Референс: BLNCA101012
Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (молочный, открытой установки) кнопочный с самовозвратом с изолирующей пластиной предназначен для сетей до 250В, на ток до 10А. Выключатель подходит для большинства типов ламп, включая люминесцентные. Выключатель изготовлен из ABS-пластика, прост в установке и удобен в применении.
Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
Цвет изделия Молочный
С подсветкой Нет
Цвет по RAL 9010
Ширина устройства 65
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Цветовой оттенок кремовый
Минимальная партия для продажи 1
Режим фиксации винты
Серия Blanca
Дополнительные характеристики
Стандарты IEC 60669
Количество клавиш 1
Тип монтажа открытый
Тип покрытия глянцевое
Форма отвертки Pozidriv No 1
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481196316
|16
|10.5
|3.7
|см.
|0.054
|кг.
CAR
|2
|—
|15
|шт.
|13606481196313
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.909
|кг.
BAG
|3
|—
|90
|шт.
|43606481196314
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|5.749
|кг.
P12
|4
|—
|2700
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|190.444
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 65 мм
Ширина 65 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
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