BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с самовозв.,ИЗОЛ.ПЛ.,10А, ТИТАН
BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с самовозв.,ИЗОЛ.ПЛ.,10А, ТИТАН
Референс: BLNCA101014
Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (титан, открытой установки) кнопочный с самовозвратом с изолирующей пластиной предназначен для сетей до 250В, на ток до 10А. Выключатель подходит для большинства типов ламп, включая люминесцентные. Выключатель изготовлен из ABS-пластика, прост в установке и удобен в применении.
Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
Цвет изделия Титан
С подсветкой Нет
Ширина устройства 65
Номинальное напряжение 250
Основные характеристики
Количество в одном комплекте комплект из 15 шт.
Цветовой оттенок титан
Тип продукта кнопка
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Дополнительные характеристики
Функции переключения кнопка
Вес нетто 0.054 кг
Емкость зажимного соединения 1...2.5 мм² для Жесткий кабель(и) 1...2.5 мм² для Гибкий кабель(и)
Длина зачистки проводов 11 мм
Тип покрытия глянцевое
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481332622
|16
|10.5
|3.7
|см.
|0.05
|кг.
CAR
|2
|—
|15
|шт.
|13606481332629
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.854
|кг.
BAG
|3
|—
|30
|шт.
|43606481332620
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.892
|кг.
P12
|4
|—
|2700
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|188.21
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 65 мм
Ширина 65 мм
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Тип документа
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
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