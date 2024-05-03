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BLNCA101015
BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с самовозв,ИЗОЛ.ПЛ., 10А, ЯСЕНЬ
BLNCA101015

BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с самовозв,ИЗОЛ.ПЛ., 10А, ЯСЕНЬ

Референс: BLNCA101015
Линейка Blanca

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (ясень, открытой установки) кнопочный с самовозвратом с изолирующей пластиной предназначен для сетей до 250В, на ток до 10А. Выключатель подходит для большинства типов ламп, включая люминесцентные. Изделия цвета Ясень обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Выключатель изготовлен из ABS-пластика, прост в установке и удобен в применении.

Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
Цвет изделия Ясень
С подсветкой Нет
Ширина устройства 65
Номинальное напряжение 250
Основные характеристики
Минимальная партия для продажи 1
Тип упаковки Флоупак
Серия Blanca
Комплектация изделия изделие в сборе
Область применения освещение
Дополнительные характеристики
Форма отвертки Pozidriv No 1
Вес нетто 0.054 кг
Исполнительное устройство клавиша
Тип покрытия глянцевое
Функции переключения кнопка
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064811965761610.53.7 см. 0.05кг.
CAR
215шт.1360648119657323.219.58.9 см. 0.854кг.
BAG
330шт.4360648119657440.424.210.6 см. 1.892кг.
P12
42700шт.12080110.4 см. 188.21кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 65 мм
Ширина 65 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Размер 9.99 MB
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BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
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