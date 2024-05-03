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BLNDA000011
BLANCA ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО (ДОМОФОН), настен.монтаж, 4,5В, БЕЛЫЙ
BLNDA000011
BLNDA000011

BLANCA ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО (ДОМОФОН), настен.монтаж, 4,5В, БЕЛЫЙ

Референс: BLNDA000011
Линейка Blanca

Устройство Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (цвет – белый) переговорное настенного монтажа предназначено для домофонных систем, питается от батарейки (3 элемента питания ААА х 1,5В). Громкость устройства регулируется, нанесены символы «Звук» и «Разговор». Размеры устройства: 187*84*25 мм.

Спецификация
Технические характеристики
EC000355 Дверное переговорное устройство
Защита от вандализма (антивандальный) Нет
С камерой Нет
Модульное исполнение Нет
С информационной табличкой Нет
Основные характеристики
Серия Blanca
Тип продукта модуль переговорного устройства
Тип управления кнопка
Цветовой оттенок Белый
Дополнительные характеристики
Маркировка Символ "Разговор" Символ "Звук" Основные обозначения
Доступные функции регулируемая громкость
Назначение продукта модульная панель вызова
Питание батарейка
Вес нетто 0.125 кг
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648119472520.992.7 см. 0.188кг.
CAR
26шт.1360648119472223.219.58.9 см. 1.232кг.
BAG
336шт.4360648119472340.424.228.8 см. 7.683кг.
P12
41080шт.12080101.4 см. 248.486кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 25 мм
Высота 184 мм
Ширина 87 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Техническая документация
Устройство переговорное серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 410.38 kB
Устройство переговорное серии Blanca
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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