BLANCA ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО (ДОМОФОН), настен.монтаж, 4,5В, АЛЮМИНИЙ
BLANCA ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО (ДОМОФОН), настен.монтаж, 4,5В, АЛЮМИНИЙ
Референс: BLNDA000013
Устройство Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (цвет – алюминий) переговорное настенного монтажа предназначено для домофонных систем, питается от батарейки (3 элемента питания ААА х 1,5В). Громкость устройства регулируется, нанесены символы «Звук» и «Разговор». Размеры устройства: 187*84*25 мм.
Спецификация
Технические характеристики
EC000355 Дверное переговорное устройство
Защита от вандализма (антивандальный) Нет
С камерой Нет
Модульное исполнение Нет
С информационной табличкой Нет
Основные характеристики
Серия Blanca
Цветовой оттенок Алюминий
Тип продукта модуль переговорного устройства
Тип управления кнопка
Дополнительные характеристики
Маркировка Основные обозначения Символ "Звук" Символ "Разговор"
Соединения – клеммы безвинтовые зажимы
Назначение продукта модульная панель вызова
Вес нетто 0.125 кг
Питание батарейка
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481195241
|20.9
|9
|2.7
|см.
|0.192
|кг.
CAR
|2
|—
|6
|шт.
|13606481195248
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|1.251
|кг.
BAG
|3
|—
|12
|шт.
|43606481195249
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|2.687
|кг.
P12
|4
|—
|1080
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|259.763
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 25 мм
Высота 184 мм
Ширина 87 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
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Техническая документация
Устройство переговорное серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 410.38 kB
Устройство переговорное серии Blanca
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
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