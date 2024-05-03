BLANCA О/У РОЗЕТКА телефонная RJ11 ИЗОЛ.ПЛ.,АЛЮМИНИЙ
BLANCA О/У РОЗЕТКА телефонная RJ11 ИЗОЛ.ПЛ.,АЛЮМИНИЙ
Референс: BLNIA011003
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (алюминий, открытой установки) телефонная с изолирующей пластиной предназначена для удобного и быстрого подключения вашего телефона, модема или факса к телефонной сети. Розетка изготовлена из ABS-пластика, проста в установке, прочна и надежна в применении. Изделия серии Blanca - отличное решение для города и дачи.
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Материал Пластик
Цвет изделия Алюминий
Основные характеристики
Комплектация изделия изделие в сборе
Серия Blanca
Тип продукта телефонное розетка
Дополнительные характеристики
Тип монтажа открытый
Тип покрытия глянцевое
Тип упаковки Флоупак
Относительная влажность 60-60 %
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481197009
|16
|10.5
|4.3
|см.
|0.031
|кг.
CAR
|2
|—
|12
|шт.
|13606481197006
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.472
|кг.
BAG
|3
|—
|24
|шт.
|43606481197007
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.128
|кг.
P12
|4
|—
|2160
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|119.467
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 65 мм
Ширина 65 мм
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