BLANCA О/У РОЗЕТКА телефонная RJ11 ИЗОЛ.ПЛ.,АЛЮМИНИЙ

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (алюминий, открытой установки) телефонная с изолирующей пластиной предназначена для удобного и быстрого подключения вашего телефона, модема или факса к телефонной сети. Розетка изготовлена из ABS-пластика, проста в установке, прочна и надежна в применении. Изделия серии Blanca - отличное решение для города и дачи.