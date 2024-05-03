BLANCA О/У РОЗЕТКА телефонная RJ11 ИЗОЛ.ПЛ., ТИТАН
BLANCA О/У РОЗЕТКА телефонная RJ11 ИЗОЛ.ПЛ., ТИТАН
Референс: BLNIA011004
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (титан, открытой установки) телефонная с изолирующей пластиной предназначена для удобного и быстрого подключения вашего телефона, модема или факса к телефонной сети. Розетка изготовлена из ABS-пластика, проста в установке, прочна и надежна в применении. Изделия серии Blanca - отличное решение для города и дачи.
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Материал Пластик
Цвет изделия Титан
Основные характеристики
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта телефонное розетка
Серия Blanca
Дополнительные характеристики
Количество в одном комплекте комплект из 12 шт.
Вес нетто 0.042 кг
Цветовой оттенок титан
Поверхность необработанная
Тип покрытия глянцевое
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481332905
|16
|10.5
|4.3
|см.
|0.031
|кг.
CAR
|2
|—
|12
|шт.
|13606481332902
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.472
|кг.
BAG
|3
|—
|24
|шт.
|43606481332903
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.128
|кг.
P12
|4
|—
|2160
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|119.467
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 65 мм
Ширина 65 мм
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Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
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Формат PDF
Размер 343.91 kB
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