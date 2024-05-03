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BLNIA045007
BLANCA О/У РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат.5E, ИЗОЛ.ПЛ.,БЕЖЕВЫЙ
BLNIA045007

BLANCA О/У РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат.5E, ИЗОЛ.ПЛ.,БЕЖЕВЫЙ

Референс: BLNIA045007
Линейка Blanca

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (открытой установки, цвет бежевый) одноместная компьютерная RJ45 категория 5е с изолирующей пластиной предназначена для удобного и быстрого подключения устройств к сети Интернет. -Корпус изделия выполнен из ABS-пластика.

Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Отделка поверхности Глянцевый
Материал Пластик
Основные характеристики
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта компьютерная розетка
Серия Blanca
Область применения связь
Дополнительные характеристики
Монтаж устройства открытый
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Режим фиксации защёлкивание
Тип упаковки Флоупак
Вес нетто 0.042 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897758101610.54.3 см. 0.042кг.
CAR
212шт.1360648977581723.219.58.9 см. 0.601кг.
BAG
324шт.2360648977581440.424.210.6 см. 1.387кг.
P12
42160шт.12080110.4 см. 142.751кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 65 мм
Ширина 65 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетки компьютерные и телефонные серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 343.91 kB
Розетки компьютерные и телефонные серии Blanca
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