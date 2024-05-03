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BLNIA045115
BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная: комп.RJ45, кат.5E + телеф. RJ11, ИЗОЛ.ПЛ.,ЯСЕНЬ
BLNIA045115
BLNIA045115

BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная: комп.RJ45, кат.5E + телеф. RJ11, ИЗОЛ.ПЛ.,ЯСЕНЬ

Референс: BLNIA045115
Линейка Blanca

Блок Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (ясень, открытой установки), состоящий из розетки компьютерной RJ45 категория 5е и розетки телефонной RJ11, предназначен для удобного и быстрого подключения устройств к сети Интернет. Изделия цвета Ясень обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Розетка изготовлена из ABS-пластика, проста в установке, прочна и надежна в применении. Изделия серии Blanca - отличное решение для города и дачи.

Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Отделка поверхности Глянцевый
Материал Пластик
Основные характеристики
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип телефонной розетки RJ11
Серия Blanca
Тип продукта компьютерная/телефонная розетка
Область применения связь
Дополнительные характеристики
Вес нетто 0.05 кг
Сегмент рынка Жилищный сектор
Направление установки прямой
Количество разъемов (гнёзда) 2
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) глянцевое
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064811967741610.54.3 см. 0.049кг.
CAR
212шт.1360648119677123.219.58.9 см. 0.688кг.
BAG
324шт.4360648119677240.424.210.6 см. 1.559кг.
P12
42160шт.12080110.4 см. 158.26кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 65 мм
Ширина 65 мм
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Тип документа
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Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетки компьютерные и телефонные серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 343.91 kB
Розетки компьютерные и телефонные серии Blanca
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