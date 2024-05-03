BLANCA С/У РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат.5E, ТИТАН

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (титан, скрытой установки) компьютерная RJ45 категория 5ес изолирующей пластиной предназначена для удобного и быстрого подключения устройств к сети Интернет. Розетка изготовлена из ABS-пластика, проста в установке, прочна и надежна в применении. Изделия серии Blanca - отличное решение для города и дачи.