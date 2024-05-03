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BLNIS045006
BLANCA С/У РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат.5E, АНТРАЦИТ
BLNIS045006
BLNIS045006

BLANCA С/У РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат.5E, АНТРАЦИТ

Референс: BLNIS045006
Линейка Blanca

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (антрацит, скрытой установки) компьютерная RJ45 категория 5ес изолирующей пластиной предназначена для удобного и быстрого подключения устройств к сети Интернет. Розетка изготовлена из ABS-пластика, проста в установке, прочна и надежна в применении. Изделия серии Blanca - отличное решение для города и дачи.

Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Отделка поверхности Глянцевый
Материал Пластик
Основные характеристики
Серия Blanca
Область применения связь
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта компьютерная розетка
Дополнительные характеристики
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Относительная влажность 60-60 %
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Тип покрытия глянцевое
Минимальная партия для продажи 1
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064811956611611.53.7 см. 0.044кг.
CAR
210шт.1360648119566823.219.58.9 см. 0.545кг.
BAG
320шт.4360648119566940.424.210.6 см. 1.274кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 132.599кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 34 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетки компьютерные и телефонные серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 343.91 kB
Розетки компьютерные и телефонные серии Blanca
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