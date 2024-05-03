BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45, кат.5E,ТИТАН
BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45, кат.5E,ТИТАН
Референс: BLNIS045454
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (титан, скрытой установки) компьютерная RJ45 категория 5е двухместная предназначена для удобного и быстрого подключения устройств к сети Интернет. Розетка изготовлена из ABS-пластика, проста в установке, прочна и надежна в применении. Изделия серии Blanca - отличное решение для города и дачи.
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Отделка поверхности Глянцевый
Материал Пластик
Основные характеристики
Область применения связь
Серия Blanca
Тип продукта компьютерная розетка
Комплектация изделия изделие в сборе
Дополнительные характеристики
Минимальная партия для продажи 1
Вес нетто 0.055 кг
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Количество разъемов (гнёзда) 2
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481332967
|16
|11.5
|3.7
|см.
|0.054
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606481332964
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.643
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|43606481332965
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.471
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|150.311
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 34 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
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Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
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Формат PDF
Размер 343.91 kB
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