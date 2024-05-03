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BLNMK000001
BLANCA С/У КОРОБКА МОНТАЖНАЯ для СИЛОВЫХ РОЗЕТОК, ЗЕЛЕНЫЙ
BLNMK000001
BLNMK000001

BLANCA С/У КОРОБКА МОНТАЖНАЯ для СИЛОВЫХ РОЗЕТОК, ЗЕЛЕНЫЙ

Референс: BLNMK000001
Линейка Blanca

Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (зеленый, скрытый монтаж) монтажная предназначена для установки силовых розеток в бетонные или кирпичные стены. Коробка рассчитана на установку розетки до 32 А. Размеры коробки: 100*100*28 мм.

Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Глубина 40.7-40.7
Способ монтажа Сплошная конструкция (бетон/кирпич)
Ширина 100
Конструктивное исполнение Коробка для подключения приборов (круг./квадрат.)
Основные характеристики
Совместимость серий продукта розетка
Минимальная партия для продажи 1
Тип продукта монтажная коробка
Серия Blanca
Цветовой оттенок зеленый
Дополнительные характеристики
Назначение продукта штепсельная розетка
Тип кабеля 8 удаляемых заглушек
Количество постов 1-постовая
Режим фиксации встраивание
Тип монтажа скрытый
Условия эксплуатации
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648119454116144.3 см. 0.049кг.
CAR
24шт.1360648119454823.219.58.9 см. 0.297кг.
BAG
324шт.4360648119454940.424.228.8 см. 2.073кг.
P12
4720шт.12080101.4 см. 80.175кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40.7 мм
Высота 100 мм
Вес 0.047 кг
Ширина 100 мм
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Дата документа: 10/09/2024
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Размер 1.3 MB
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