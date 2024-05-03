BLANCA С/У КОРОБКА МОНТАЖНАЯ для СИЛОВЫХ РОЗЕТОК, ЗЕЛЕНЫЙ
BLANCA С/У КОРОБКА МОНТАЖНАЯ для СИЛОВЫХ РОЗЕТОК, ЗЕЛЕНЫЙ
Референс: BLNMK000001
Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (зеленый, скрытый монтаж) монтажная предназначена для установки силовых розеток в бетонные или кирпичные стены. Коробка рассчитана на установку розетки до 32 А. Размеры коробки: 100*100*28 мм.
Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Глубина 40.7-40.7
Способ монтажа Сплошная конструкция (бетон/кирпич)
Ширина 100
Конструктивное исполнение Коробка для подключения приборов (круг./квадрат.)
Основные характеристики
Совместимость серий продукта розетка
Минимальная партия для продажи 1
Тип продукта монтажная коробка
Серия Blanca
Цветовой оттенок зеленый
Дополнительные характеристики
Назначение продукта штепсельная розетка
Тип кабеля 8 удаляемых заглушек
Количество постов 1-постовая
Режим фиксации встраивание
Тип монтажа скрытый
Условия эксплуатации
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481194541
|16
|14
|4.3
|см.
|0.049
|кг.
CAR
|2
|—
|4
|шт.
|13606481194548
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.297
|кг.
BAG
|3
|—
|24
|шт.
|43606481194549
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|2.073
|кг.
P12
|4
|—
|720
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|80.175
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40.7 мм
Высота 100 мм
Вес 0.047 кг
Ширина 100 мм
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