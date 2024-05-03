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BLNPK000013
BLANCA С/У КОРОБКА ПОДЪЕМНАЯ с возможностью соедин. нескольких коробок, АЛЮМИНИЙ
BLNPK000013
BLNPK000013

BLANCA С/У КОРОБКА ПОДЪЕМНАЯ с возможностью соедин. нескольких коробок, АЛЮМИНИЙ

Референс: BLNPK000013
Линейка Blanca

Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (алюминий) подъемная, однопостовая предназначена для наружного монтажа электроустановочных изделий серии Blanca. Коробка рассчитана на установку розетки до 32 А. Имеется возможность соединения нескольких коробок. Размеры коробки: 86*86*34 мм.

Спецификация
Технические характеристики
EC000080 Корпус (адаптер) для накладного монтажа ЭУИ скрытой установки
Цвет изделия Алюминий
Ориентация монтажа Горизонтальн. и вертикальн.
Глубина устройства 34
Ширина устройства 86
Основные характеристики
Минимальная партия для продажи 1
Тип продукта монтажная коробка для механизма
Назначение продукта выключатель нагрузки штепсельная розетка
Серия Blanca
Совместимость серий продукта розетка выключатель
Дополнительные характеристики
Тип кабеля 6 удаляемых заглушек
Вес нетто 0.036 кг
Количество постов 1-постовая
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Тип покрытия глянцевое
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648119518017.512.54.3 см. 0.053кг.
CAR
210шт.1360648119518723.219.58.9 см. 0.634кг.
BAG
320шт.4360648119518840.424.210.6 см. 1.452кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 148.658кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 34 мм
Высота 86 мм
Ширина 86 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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