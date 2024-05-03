BLANCA С/У КОРОБКА ПОДЪЕМНАЯ с возможностью соедин. нескольких коробок, АЛЮМИНИЙ
BLANCA С/У КОРОБКА ПОДЪЕМНАЯ с возможностью соедин. нескольких коробок, АЛЮМИНИЙ
Референс: BLNPK000013
Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (алюминий) подъемная, однопостовая предназначена для наружного монтажа электроустановочных изделий серии Blanca. Коробка рассчитана на установку розетки до 32 А. Имеется возможность соединения нескольких коробок. Размеры коробки: 86*86*34 мм.
Спецификация
Технические характеристики
EC000080 Корпус (адаптер) для накладного монтажа ЭУИ скрытой установки
Цвет изделия Алюминий
Ориентация монтажа Горизонтальн. и вертикальн.
Глубина устройства 34
Ширина устройства 86
Основные характеристики
Минимальная партия для продажи 1
Тип продукта монтажная коробка для механизма
Назначение продукта выключатель нагрузки штепсельная розетка
Серия Blanca
Совместимость серий продукта розетка выключатель
Дополнительные характеристики
Тип кабеля 6 удаляемых заглушек
Вес нетто 0.036 кг
Количество постов 1-постовая
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Тип покрытия глянцевое
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481195180
|17.5
|12.5
|4.3
|см.
|0.053
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606481195187
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.634
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|43606481195188
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.452
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|148.658
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 34 мм
Высота 86 мм
Ширина 86 мм
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
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