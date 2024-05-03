BLANCA С/У РОЗЕТКА FM радио, БЕЛЫЙ

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (белый, скрытой установки) применяется для подключения радио-кабеля к сети. Розетка изготовлена из ABS-пластика, проста в установке, прочна и надежна в применении. Изделия серии Blanca - отличное решение для города и дачи.