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BLNPS000011
BLANCA С/У РОЗЕТКА FM радио, БЕЛЫЙ
BLNPS000011
BLNPS000011

BLANCA С/У РОЗЕТКА FM радио, БЕЛЫЙ

Референс: BLNPS000011
Линейка Blanca
Ознакомиться с рекомендованной заменой

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (белый, скрытой установки) применяется для подключения радио-кабеля к сети. Розетка изготовлена из ABS-пластика, проста в установке, прочна и надежна в применении. Изделия серии Blanca - отличное решение для города и дачи.

Спецификация
Референсы на замену:
РеференсКоличествоРеференс на заменуКоличество на заменуДата замены
RPVS-S1BLNPS000011129.05.2020
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации В сборе с корпусом/рамкой
Цвет изделия Белый
Количество выходов 1
Частота 5-862
Основные характеристики
Серия Blanca
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта радиорозетка
Дополнительные характеристики
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Относительная влажность 60-60 %
Минимальная партия для продажи 1
Тип покрытия глянцевое
Частота передачи 4000-2150000 кГц
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064811946951611.53.7 см. 0.051кг.
CAR
210шт.1360648119469223.219.58.9 см. 0.616кг.
BAG
360шт.4360648119469340.424.228.8 см. 3.985кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 137.532кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 34 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
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Размер 1.3 MB
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