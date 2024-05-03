BLANCA С/У РОЗЕТКА FM радио, БЕЛЫЙ
BLANCA С/У РОЗЕТКА FM радио, БЕЛЫЙ
Референс: BLNPS000011
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (белый, скрытой установки) применяется для подключения радио-кабеля к сети. Розетка изготовлена из ABS-пластика, проста в установке, прочна и надежна в применении. Изделия серии Blanca - отличное решение для города и дачи.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|RPVS-S
|1
|BLNPS000011
|1
|29.05.2020
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации В сборе с корпусом/рамкой
Цвет изделия Белый
Количество выходов 1
Частота 5-862
Основные характеристики
Серия Blanca
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта радиорозетка
Дополнительные характеристики
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Относительная влажность 60-60 %
Минимальная партия для продажи 1
Тип покрытия глянцевое
Частота передачи 4000-2150000 кГц
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481194695
|16
|11.5
|3.7
|см.
|0.051
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606481194692
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.616
|кг.
BAG
|3
|—
|60
|шт.
|43606481194693
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|3.985
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|137.532
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 34 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
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