BLANCA О/У РОЗЕТКА без заземления без шторок, 16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLANCA О/У РОЗЕТКА без заземления без шторок, 16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
Референс: BLNRA000102
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (молочный, открытой установки) одноместная, без шторок и заземления предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. Она изготовлена из ABS-пластика, проста в установке и удобна в применении. Изделия серии Blanca - отличное решение для города и дачи.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|RA10-164-S
|1
|BLNRA000102
|1
|29.05.2020
|RA10-164-SI
|1
|BLNRA000102
|1
|29.05.2020
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип упаковки Флоупак
Количество в одном комплекте комплект из 18 шт.
Серия Blanca
Тип продукта розетка
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): все стороны
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Соединение – клеммы 2 винтовые зажимы
Локальная индикация без индикации
Вес нетто 0.036 кг
Условия эксплуатации
Сертификация EAC
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481197566
|16
|9
|3.2
|см.
|0.024
|кг.
CAR
|2
|—
|18
|шт.
|13606481197563
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.532
|кг.
BAG
|3
|—
|108
|шт.
|43606481197564
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|3.485
|кг.
P12
|4
|—
|3240
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|122.537
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 30 мм
Высота 65 мм
Ширина 65 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
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Техническая документация
Розетка открытой установки серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 605.47 kB
Розетка открытой установки серии Blanca
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
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