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BLNRA000104
BLANCA О/У РОЗЕТКА без заземления без шторок, 16А, 250В, ТИТАН
BLNRA000104

BLANCA О/У РОЗЕТКА без заземления без шторок, 16А, 250В, ТИТАН

Референс: BLNRA000104
Линейка Blanca

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (титан, открытой установки) одноместная, без шторок и заземления предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. Она изготовлена из ABS-пластика, проста в установке и удобна в применении. Изделия серии Blanca - отличное решение для города и дачи.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Количество в одном комплекте комплект из 18 шт.
Режим фиксации винт
Тип продукта розетка
Комплектация изделия изделие в сборе
Минимальная партия для продажи 1
Дополнительные характеристики
[uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Поверхность необработанная
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): все стороны
Локальная индикация без индикации
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификация EAC
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064813326531693.2 см. 0.035кг.
CAR
218шт.1360648133265023.219.58.9 см. 0.726кг.
BAG
336шт.4360648133265140.424.210.6 см. 1.636кг.
P12
43240шт.12080110.4 см. 165.188кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 30 мм
Высота 65 мм
Ширина 65 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Техническая документация
Розетка открытой установки серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 605.47 kB
Розетка открытой установки серии Blanca
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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