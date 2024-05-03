BLANCA О/У РОЗЕТКА без заземления без шторок, 16А, 250В, ТИТАН

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (титан, открытой установки) одноместная, без шторок и заземления предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. Она изготовлена из ABS-пластика, проста в установке и удобна в применении. Изделия серии Blanca - отличное решение для города и дачи.