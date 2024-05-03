BLANCA О/У РОЗЕТКА без заземления без шторок ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (открытой установки, цвет бежевый) одноместная без заземления и шторок, с изолирующей пластиной подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Корпус изделия выполнен из ABS-пластика. - Четкая маркировка клемм для безошибочного подключения. - Увеличенная площадь контактной поверхности гарантирует надежность и качество соединения, исключая потери.