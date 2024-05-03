BLANCA О/У РОЗЕТКА 3-ая без заземления без штор. ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLANCA О/У РОЗЕТКА 3-ая без заземления без штор. ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
Референс: BLNRA000312
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (молочный, открытой установки) трехместная, без шторок и заземления, с изолирующей пластиной предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. Трехместная розетка позволяет подключить три устройства в одном месте. Она изготовлена из ABS-пластика, проста в установке и удобна в применении.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Количество в одном комплекте комплект из 6 шт.
Комплектация изделия изделие в сборе
Минимальная партия для продажи 1
Режим фиксации винт
Тип упаковки Флоупак
Дополнительные характеристики
Вес нетто 0.105 кг
Тип крышки без шторок
Тип монтажа открытый
Тип покрытия глянцевое
Стандартное описание розетки без заземляющего контакта
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификация EAC
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481196422
|26
|11.5
|3.5
|см.
|0.098
|кг.
CAR
|2
|—
|6
|шт.
|13606481196429
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.692
|кг.
BAG
|3
|—
|36
|шт.
|43606481196420
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|4.443
|кг.
P12
|4
|—
|1080
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|151.29
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 33 мм
Высота 65 мм
Ширина 147 мм
Документы
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Тип документа
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Размер 92.61 MB
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