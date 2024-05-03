BLANCA О/У РОЗЕТКА 4-ая без заземления без штор. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В,АНТРАЦИТ
BLANCA О/У РОЗЕТКА 4-ая без заземления без штор. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В,АНТРАЦИТ
Референс: BLNRA000416
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (антрацит, открытой установки) четырехместная, без шторок и заземления, с изолирующей пластиной предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. четырехместная розетка позволяет подключить четыре устройства в одном месте. Она изготовлена из ABS-пластика, проста в установке и удобна в применении.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Количество в одном комплекте комплект из 5 шт.
Режим фиксации винт
Номинальный ток 16 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Тип продукта розетка
Серия Blanca
Дополнительные характеристики
Поверхность необработанная
Соединение – клеммы 2 винтовые зажимы
Длина зачистки проводов 11 мм
Стандарты IEC 60884-1
[uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Условия эксплуатации
Сертификация EAC
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481197245
|29
|11.5
|3.5
|см.
|0.13
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|13606481197242
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.753
|кг.
BAG
|3
|—
|10
|шт.
|43606481197243
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.69
|кг.
P12
|4
|—
|900
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|170.032
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 33 мм
Высота 65 мм
Ширина 188 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Размер 9.99 MB
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Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 605.47 kB
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Формат ZIP
Размер 318.59 MB
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