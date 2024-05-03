BLANCA О/У РОЗЕТКА без заземления со шторками ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLANCA О/У РОЗЕТКА без заземления со шторками ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
Референс: BLNRA001117
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (открытой установки, цвет бежевый) одноместная без заземления со шторками, с изолирующей пластиной подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. -Корпус изделия выполнен из ABS-пластика. - Увеличенная площадь контактной поверхности гарантирует надежность и качество соединения, исключая потери.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Комплектация изделия изделие в сборе
Номинальный ток 16 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Количество в одном комплекте комплект из 18 шт.
Серия Blanca
Минимальная партия для продажи 1
Дополнительные характеристики
Максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Тип покрытия глянцевое
Количество кабелей 2
Электрическая износостойкость 5000 циклы
Длина зачистки проводов 11 мм
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификация EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489776237
|16
|9.5
|3.2
|см.
|0.044
|кг.
CAR
|2
|—
|18
|шт.
|13606489776234
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.889
|кг.
BAG
|3
|—
|36
|шт.
|23606489776231
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.961
|кг.
P12
|4
|—
|3240
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|194.445
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 30 мм
Высота 65 мм
Ширина 65 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Размер 92.61 MB
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Размер 318.59 MB
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