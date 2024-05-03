Продукты
BLNRA001317
BLANCA О/У РОЗЕТКА 3-я без заземления со шт. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLNRA001317

BLANCA О/У РОЗЕТКА 3-я без заземления со шт. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ

Референс: BLNRA001317
Линейка Blanca

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (открытой установки, цвет бежевый) трёхместная без заземления со шторками, с изолирующей пластиной подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. -Корпус изделия выполнен из ABS-пластика. - Входные отверстия расположены под углом 45 градусов, благодаря чему можно подключить несколько устройств: вилки и адаптеры не будут мешать друг другу.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Количество в одном комплекте комплект из 6 шт.
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта розетка
Серия Blanca
Номинальный ток 16 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Дополнительные характеристики
Поверхность необработанная
Локальная индикация без индикации
Контрольная лампа Без индикации
Количество выходных разъемов 3
Тип крышки со шторками
Условия эксплуатации
Сертификация EAC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897763362411.53.5 см. 0.101кг.
CAR
26шт.1360648977633323.219.58.9 см. 0.71кг.
BAG
312шт.2360648977633040.424.210.6 см. 1.603кг.
P12
41080шт.12080110.4 см. 162.254кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 33 мм
Высота 65 мм
Ширина 147 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Техническая документация
Розетка открытой установки серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 605.47 kB
Розетка открытой установки серии Blanca
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты
IMT350921
 
КОРОБКА РАСПРЕД. ОТКР.УСТАНОВКИ 85X85X40 (внутр.размеры), габариты 110х110х48, IP55, 6 сальников DIY
IMT351001
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 68(65)X45 DIY
IMT351601
 
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 80(77)X45 DIY
KM-252
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ С/У 2-Я
LEX1420572MR
 
МОНТАЖНАЯ КОРОБКА ПОД БЕТОН С ВИНТАМИ
IMT351221
 
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 100X100X50 DIY
IMT350941
 
КОРОБКА РАСПРЕД.ОТКР.УСТАНОВКИ D80X40 (внутр.размеры), габариты D100х48, IP55, 4 сальника DIY
IMT351611
 
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 100X100X50 DIY
IMT351581
 
Коробка IMT35150 c соед-лем IMT35180 DIY
Фильтры
Поиск
Корзина