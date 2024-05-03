BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением без шторок ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением без шторок ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
Референс: BLNRA010117
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (открытой установки, цвет бежевый) одноместная с заземлением без шторок, с изолирующей пластиной подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. -Корпус изделия выполнен из ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Номинальный ток 16 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Комплектация изделия изделие в сборе
Минимальная партия для продажи 1
Серия Blanca
Количество в одном комплекте комплект из 12 шт.
Дополнительные характеристики
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Тип крышки без шторок
Емкость зажимного соединения 1.5...4 мм² для Жесткий кабель(и) 1.5...4 мм² для Гибкий кабель(и)
Относительная влажность 60-60 %
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Условия эксплуатации
Сертификация EAC
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489776244
|16
|10.5
|4.3
|см.
|0.052
|кг.
CAR
|2
|—
|12
|шт.
|13606489776241
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.723
|кг.
BAG
|3
|—
|24
|шт.
|23606489776248
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.63
|кг.
P12
|4
|—
|2160
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|164.654
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 65 мм
Ширина 65 мм
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Тип документа
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