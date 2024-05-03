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BLNRA010212
BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная с заземл. без штор. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNRA010212
BLNRA010212

BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная с заземл. без штор. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ

Референс: BLNRA010212
Линейка Blanca

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (молочный, открытой установки) двухместная, без шторок, с заземлением и изолирующей пластиной предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. Двухместная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. Заземление обеспечивает безопасность при косвенном прикосновении. Она изготовлена из ABS-пластика, проста в установке и удобна в применении.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Минимальная партия для продажи 1
Номинальный ток 16 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип упаковки Флоупак
Серия Blanca
Дополнительные характеристики
Тип монтажа открытый
Относительная влажность 60-60 %
Стандарты IEC 60884-1
Электрическая износостойкость 5000 циклы
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): все стороны
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Сертификация EAC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064811964082011.54.5 см. 0.088кг.
CAR
28шт.1360648119640523.219.58.9 см. 0.809кг.
BAG
348шт.4360648119640640.424.228.8 см. 5.143кг.
P12
41440шт.12080101.4 см. 172.272кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 43 мм
Высота 65 мм
Ширина 106 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
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Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Техническая документация
Розетка открытой установки серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 605.47 kB
Розетка открытой установки серии Blanca
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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