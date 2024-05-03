BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная с заземл. без штор. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, АЛЮМИНИЙ
BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная с заземл. без штор. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, АЛЮМИНИЙ
Референс: BLNRA010213
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (алюминий, открытой установки) двухместная, без шторок, с заземлением и изолирующей пластиной предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. Двухместная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. Заземление обеспечивает безопасность при косвенном прикосновении. Она изготовлена из ABS-пластика, проста в установке и удобна в применении.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта розетка
Номинальный ток 16 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Тип упаковки Флоупак
Количество в одном комплекте Комплект из 8 шт.
Дополнительные характеристики
Электрическая износостойкость 5000 циклы
Cтандарт розетки Schuko
Тип покрытия глянцевое
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
[uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Сертификация EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481196927
|20
|11.5
|4.5
|см.
|0.09
|кг.
CAR
|2
|—
|8
|шт.
|13606481196924
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.822
|кг.
BAG
|3
|—
|16
|шт.
|43606481196925
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.828
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|182.505
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 43 мм
Высота 65 мм
Ширина 106 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Размер 605.47 kB
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Размер 318.59 MB
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