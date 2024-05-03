BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная с заземл. без штор. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, ТИТАН

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (титан, открытой установки) двухместная, без шторок, с заземлением и изолирующей пластиной предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. Двухместная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. Заземление обеспечивает безопасность при косвенном прикосновении. Она изготовлена из ABS-пластика, проста в установке и удобна в применении.