BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная с заземл. без шт. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная с заземл. без шт. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
Референс: BLNRA010217
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (открытой установки, цвет бежевый) двухместная с заземлением без шторок, с изолирующей пластиной подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. -Корпус изделия выполнен из ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Режим фиксации винт
Номинальный ток 16 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Минимальная партия для продажи 1
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта розетка
Дополнительные характеристики
Цветовой оттенок бежевый
Вес нетто 0.087 кг
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Стандарты IEC 60884-1
Форма отвертки Pozidriv No 1
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификация EAC
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489776305
|20
|11.5
|4.5
|см.
|0.087
|кг.
CAR
|2
|—
|8
|шт.
|13606489776302
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.796
|кг.
BAG
|3
|—
|16
|шт.
|23606489776309
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.776
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|177.84
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 43 мм
Высота 65 мм
Ширина 106 мм
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Тип документа
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Дата документа: 03/05/2024
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Размер 92.61 MB
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Размер 318.59 MB
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