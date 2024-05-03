BLANCA О/У РОЗЕТКА 3-я с заземлением без шторок ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, ЯСЕНЬ
BLANCA О/У РОЗЕТКА 3-я с заземлением без шторок ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, ЯСЕНЬ
Референс: BLNRA010315
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (ясень, открытой установки) трехместная, без шторок, с заземлением и изолирующей пластиной предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. Трехместная розетка позволяет подключить три устройства в одном месте. Заземление обеспечивает безопасность при косвенном прикосновении. Изделия цвета Ясень обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Она изготовлена из ABS-пластика, проста в установке и удобна в применении.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Тип продукта розетка
Количество в одном комплекте комплект из 5 шт.
Серия Blanca
Режим фиксации винт
Комплектация изделия изделие в сборе
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
[uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Тип покрытия глянцевое
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Тип крышки без шторок
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Сертификация EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481196705
|24
|11.5
|4.5
|см.
|0.127
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|13606481196702
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.738
|кг.
BAG
|3
|—
|10
|шт.
|43606481196703
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.66
|кг.
P12
|4
|—
|900
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|167.316
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 43 мм
Высота 65 мм
Ширина 147 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Размер 605.47 kB
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Размер 318.59 MB
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