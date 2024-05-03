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BLNRA010315
BLANCA О/У РОЗЕТКА 3-я с заземлением без шторок ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, ЯСЕНЬ
BLNRA010315
BLNRA010315

BLANCA О/У РОЗЕТКА 3-я с заземлением без шторок ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, ЯСЕНЬ

Референс: BLNRA010315
Линейка Blanca

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (ясень, открытой установки) трехместная, без шторок, с заземлением и изолирующей пластиной предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. Трехместная розетка позволяет подключить три устройства в одном месте. Заземление обеспечивает безопасность при косвенном прикосновении. Изделия цвета Ясень обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Она изготовлена из ABS-пластика, проста в установке и удобна в применении.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Тип продукта розетка
Количество в одном комплекте комплект из 5 шт.
Серия Blanca
Режим фиксации винт
Комплектация изделия изделие в сборе
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
[uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Тип покрытия глянцевое
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Тип крышки без шторок
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Сертификация EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064811967052411.54.5 см. 0.127кг.
CAR
25шт.1360648119670223.219.58.9 см. 0.738кг.
BAG
310шт.4360648119670340.424.210.6 см. 1.66кг.
P12
4900шт.12080110.4 см. 167.316кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 43 мм
Высота 65 мм
Ширина 147 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Техническая документация
Розетка открытой установки серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 605.47 kB
Розетка открытой установки серии Blanca
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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