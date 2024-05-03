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BLNRA010316
BLANCA О/У РОЗЕТКА 3-я с заземлением без штор. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, АНТРАЦИТ
BLNRA010316
BLNRA010316

BLANCA О/У РОЗЕТКА 3-я с заземлением без штор. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, АНТРАЦИТ

Референс: BLNRA010316
Линейка Blanca

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (антрацит, открытой установки) трехместная, без шторок, с заземлением и изолирующей пластиной предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. Трехместная розетка позволяет подключить три устройства в одном месте. Заземление обеспечивает безопасность при косвенном прикосновении. Она изготовлена из ABS-пластика, проста в установке и удобна в применении.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Режим фиксации винт
Номинальный ток 16 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Минимальная партия для продажи 1
Тип упаковки Флоупак
Количество в одном комплекте комплект из 5 шт.
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): все стороны
Относительная влажность 60-60 ‰
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Тип крышки без шторок
Электрическая износостойкость 5000 циклы
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Сертификация EAC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064811972212411.54.5 см. 0.127кг.
CAR
25шт.1360648119722823.219.58.9 см. 0.738кг.
BAG
310шт.4360648119722940.424.210.6 см. 1.66кг.
P12
4900шт.12080110.4 см. 167.352кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 43 мм
Высота 65 мм
Ширина 147 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Техническая документация
Розетка открытой установки серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 605.47 kB
Розетка открытой установки серии Blanca
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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