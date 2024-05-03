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BLNRA011101
BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNRA011101

BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, 250В, БЕЛЫЙ

Референс: BLNRA011101
Линейка Blanca

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (белый, открытой установки) одноместная, с заземлением и шторками предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. Шторки открываются только при одновременном равномерном давлении в оба отверстия и препятствуют проникновению посторонних предметов. Они обеспечат дополнительную безопасность в доме, где есть дети.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Минимальная партия для продажи 1
Серия Blanca
Номинальный ток 16 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Тип продукта розетка
Дополнительные характеристики
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): все стороны
Монтаж устройства открытый
Тип покрытия глянцевое
Длина зачистки проводов 11 мм
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификация EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064811974291610.54.3 см. 0.048кг.
CAR
212шт.1360648119742623.219.58.9 см. 0.672кг.
BAG
372шт.4360648119742740.424.228.8 см. 4.327кг.
P12
42160шт.12080101.4 см. 147.782кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 65 мм
Ширина 65 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Техническая документация
Розетка открытой установки серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 605.47 kB
Розетка открытой установки серии Blanca
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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