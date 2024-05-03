BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
Референс: BLNRA011102
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (молочный, открытой установки) одноместная, с заземлением и шторками предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. Шторки открываются только при одновременном равномерном давлении в оба отверстия и препятствуют проникновению посторонних предметов. Они обеспечат дополнительную безопасность в доме, где есть дети.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Номинальный ток 16 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Тип упаковки Флоупак
Серия Blanca
Количество в одном комплекте комплект из 12 шт.
Режим фиксации винт
Дополнительные характеристики
Соединение – клеммы 3 винтовые зажимы
Количество кабелей 3
Стандарты IEC 60884-1
Относительная влажность 60-60 %
Поверхность необработанная
Условия эксплуатации
Сертификация EAC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481197597
|16
|10.5
|4.3
|см.
|0.048
|кг.
CAR
|2
|—
|12
|шт.
|13606481197594
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.672
|кг.
BAG
|3
|—
|72
|шт.
|43606481197595
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|4.327
|кг.
P12
|4
|—
|2160
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|147.782
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 65 мм
Ширина 65 мм
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Тип документа
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Размер 92.61 MB
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