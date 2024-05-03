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BLNRA011102
BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNRA011102

BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ

Референс: BLNRA011102
Линейка Blanca

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (молочный, открытой установки) одноместная, с заземлением и шторками предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. Шторки открываются только при одновременном равномерном давлении в оба отверстия и препятствуют проникновению посторонних предметов. Они обеспечат дополнительную безопасность в доме, где есть дети.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Номинальный ток 16 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Тип упаковки Флоупак
Серия Blanca
Количество в одном комплекте комплект из 12 шт.
Режим фиксации винт
Дополнительные характеристики
Соединение – клеммы 3 винтовые зажимы
Количество кабелей 3
Стандарты IEC 60884-1
Относительная влажность 60-60 %
Поверхность необработанная
Условия эксплуатации
Сертификация EAC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064811975971610.54.3 см. 0.048кг.
CAR
212шт.1360648119759423.219.58.9 см. 0.672кг.
BAG
372шт.4360648119759540.424.228.8 см. 4.327кг.
P12
42160шт.12080101.4 см. 147.782кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 65 мм
Ширина 65 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
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Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Техническая документация
Розетка открытой установки серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 605.47 kB
Розетка открытой установки серии Blanca
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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