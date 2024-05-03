BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, 250В, ЯСЕНЬ

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (ясень, открытой установки) одноместная, с заземлением и шторками предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. Шторки открываются только при одновременном равномерном давлении в оба отверстия и препятствуют проникновению посторонних предметов. Они обеспечат дополнительную безопасность в доме, где есть дети. Изделия цвета Ясень обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб.