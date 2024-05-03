BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, 250В, АНТРАЦИТ
BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, 250В, АНТРАЦИТ
Референс: BLNRA011106
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (антрацит, открытой установки) одноместная, с заземлением и шторками предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. Шторки открываются только при одновременном равномерном давлении в оба отверстия и препятствуют проникновению посторонних предметов. Они обеспечат дополнительную безопасность в доме, где есть дети.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Серия Blanca
Режим фиксации винт
Комплектация изделия изделие в сборе
Количество в одном комплекте комплект из 12 шт.
Тип упаковки Флоупак
Дополнительные характеристики
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Cтандарт разъема Schuko
Поверхность необработанная
Локальная индикация без индикации
Тип покрытия глянцевое
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификация EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481197955
|16
|10.5
|4.3
|см.
|0.048
|кг.
CAR
|2
|—
|12
|шт.
|13606481197952
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.672
|кг.
BAG
|3
|—
|24
|шт.
|43606481197953
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.529
|кг.
P12
|4
|—
|2160
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|155.539
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 65 мм
Ширина 65 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Размер 605.47 kB
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Размер 318.59 MB
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