BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторк., 16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторк., 16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
Референс: BLNRA011202
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (молочный, открытой установки) двухместная, с заземлением и шторками предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. Двухместная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. Шторки и заземление обеспечивают дополнительную безопасность при косвенном прикосновении.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|RA16-214-S
|1
|BLNRA011202
|1
|29.05.2020
|RA16-214-SI
|1
|BLNRA011202
|1
|29.05.2020
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Серия Blanca
Количество в одном комплекте Комплект из 8 шт.
Номинальный ток 16 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Тип упаковки Флоупак
Режим фиксации винт
Дополнительные характеристики
Контрольная лампа Без индикации
Локальная индикация без индикации
Тип покрытия глянцевое
Цветовой оттенок кремовый
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Условия эксплуатации
Сертификация EAC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481197634
|20
|11.5
|4.5
|см.
|0.08
|кг.
CAR
|2
|—
|8
|шт.
|13606481197631
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.737
|кг.
BAG
|3
|—
|48
|шт.
|43606481197632
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|4.716
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|159.471
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 43 мм
Высота 65 мм
Ширина 106 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Размер 605.47 kB
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Размер 318.59 MB
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