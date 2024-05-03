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BLNRA011317
BLANCA О/У РОЗЕТКА 3-я с заземлением со шторками ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLNRA011317
BLNRA011317
BLNRA011317
BLNRA011317

BLANCA О/У РОЗЕТКА 3-я с заземлением со шторками ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ

Референс: BLNRA011317
Линейка Blanca

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (открытой установки, цвет бежевый) трёхместная с заземлением и шторками, с изолирующей пластиной подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Входные отверстия расположены под углом 45 градусов, благодаря чему можно подключить несколько устройств: вилки и адаптеры не будут мешать друг другу. -Корпус изделия выполнен из ABS-пластика.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Комплектация изделия изделие в сборе
Минимальная партия для продажи 1
Серия Blanca
Количество в одном комплекте комплект из 5 шт.
Дополнительные характеристики
Количество выходных разъемов 3
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): все стороны
Вес нетто 0.132 кг
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Электрическая износостойкость 5000 циклы
Условия эксплуатации
Сертификация EAC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897763502411.54.5 см. 0.131кг.
CAR
25шт.1360648977635723.219.58.9 см. 0.755кг.
BAG
310шт.2360648977635440.424.210.6 см. 1.694кг.
P12
4900шт.12080110.4 см. 170.403кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 43 мм
Высота 65 мм
Ширина 147 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Техническая документация
Розетка открытой установки серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 605.47 kB
Розетка открытой установки серии Blanca
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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