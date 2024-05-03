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BLNRA011414
BLANCA О/У РОЗЕТКА 4-я с заземл. со шторк. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, ТИТАН
BLNRA011414
BLNRA011414

BLANCA О/У РОЗЕТКА 4-я с заземл. со шторк. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, ТИТАН

Референс: BLNRA011414
Линейка Blanca

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (титан, открытой установки) четырехместная, с заземлением, шторками и изолирующей пластиной предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. Четырехместная розетка позволяет подключить четыре устройства в одном месте. Шторки и заземление обеспечивают дополнительную безопасность при косвенном прикосновении.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Минимальная партия для продажи 1
Номинальный ток 16 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Серия Blanca
Тип упаковки Флоупак
Количество в одном комплекте комплект из 4 шт.
Дополнительные характеристики
Cтандарт разъема Schuko
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Тип крышки со шторками
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Количество кабелей 3
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификация EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064813328822911.54.5 см. 0.171кг.
CAR
24шт.1360648133288923.219.58.9 см. 0.785кг.
BAG
38шт.4360648133288040.424.210.6 см. 1.753кг.
P12
4720шт.12080110.4 см. 175.744кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 43 мм
Высота 65 мм
Ширина 188 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Техническая документация
Розетка открытой установки серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 605.47 kB
Розетка открытой установки серии Blanca
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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