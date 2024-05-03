BLANCA О/У РОЗЕТКА 4-я с заземл. со шторк. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, ТИТАН
BLANCA О/У РОЗЕТКА 4-я с заземл. со шторк. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, ТИТАН
Референс: BLNRA011414
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (титан, открытой установки) четырехместная, с заземлением, шторками и изолирующей пластиной предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. Четырехместная розетка позволяет подключить четыре устройства в одном месте. Шторки и заземление обеспечивают дополнительную безопасность при косвенном прикосновении.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Минимальная партия для продажи 1
Номинальный ток 16 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Серия Blanca
Тип упаковки Флоупак
Количество в одном комплекте комплект из 4 шт.
Дополнительные характеристики
Cтандарт разъема Schuko
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Тип крышки со шторками
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Количество кабелей 3
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификация EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481332882
|29
|11.5
|4.5
|см.
|0.171
|кг.
CAR
|2
|—
|4
|шт.
|13606481332889
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.785
|кг.
BAG
|3
|—
|8
|шт.
|43606481332880
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.753
|кг.
P12
|4
|—
|720
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|175.744
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 43 мм
Высота 65 мм
Ширина 188 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 605.47 kB
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Формат ZIP
Размер 318.59 MB
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