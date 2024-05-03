BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением без штор.,(КОМПАКТ) ИЗОЛ.ПЛ.16А, 250В,ТИТАН
BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением без штор.,(КОМПАКТ) ИЗОЛ.ПЛ.16А, 250В,ТИТАН
Референс: BLNRA110114
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (титан, открытой установки) одноместная, с заземлением, без шторок предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. Заземление обеспечивает безопасность при косвенном прикосновении. Она изготовлена из ABS-пластика, проста в установке и удобна в применении.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Режим фиксации винт
Комплектация изделия механизм в сборе
Минимальная партия для продажи 1
Тип продукта розетка
Серия Blanca
Дополнительные характеристики
Количество розеток 1
Соединения – клеммы 3 винтовые зажимы
Обработка поверхности необработанная
Контрольная лампа Без индикации
Стандарты IEC 60884-1
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификация EAC
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481332738
|16
|10.5
|4.3
|см.
|0.054
|кг.
CAR
|2
|—
|12
|шт.
|13606481332735
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.748
|кг.
BAG
|3
|—
|24
|шт.
|43606481332736
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.68
|кг.
P12
|4
|—
|2160
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|169.168
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 41 мм
Высота 65 мм
Вес 0.054 кг
Ширина 65 мм
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Тип документа
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Размер 318.59 MB
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