BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением без шторок,(КОМПАКТ) ИЗОЛ.ПЛ. 16А, 250В, ЯСЕНЬ
BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением без шторок,(КОМПАКТ) ИЗОЛ.ПЛ. 16А, 250В, ЯСЕНЬ
Референс: BLNRA110115
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (ясень, открытой установки) одноместная, с заземлением, без шторок предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. Заземление обеспечивает безопасность при косвенном прикосновении. Изделия цвета Ясень обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Она изготовлена из ABS-пластика, проста в установке и удобна в применении.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Комплектация изделия механизм в сборе
Номинальный ток 16 A в 250 V переменный ток 50 Гц
Серия Blanca
Тип продукта розетка
Количество в одном комплекте комплект из 12 шт.
Дополнительные характеристики
Форма отвертки Pozidriv No 1
Количество кабелей 3
Количество розеток 1
Тип монтажа открытый
Контрольная лампа Без индикации
Условия эксплуатации
Сертификация EAC
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481198174
|16
|10.5
|4.3
|см.
|0.055
|кг.
CAR
|2
|—
|12
|шт.
|13606481198171
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.758
|кг.
BAG
|3
|—
|24
|шт.
|43606481198172
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.699
|кг.
P12
|4
|—
|2160
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|170.875
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 41 мм
Высота 65 мм
Вес 0.054 кг
Ширина 65 мм
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Тип документа
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