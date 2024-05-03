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BLNRA111115
BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторк., (КОМПАКТ) ИЗОЛ.ПЛ, 16А, 250В, ЯСЕНЬ
BLNRA111115

BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторк., (КОМПАКТ) ИЗОЛ.ПЛ, 16А, 250В, ЯСЕНЬ

Референс: BLNRA111115
Линейка Blanca

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (ясень, открытой установки) одноместная, с заземлением, шторками и изолирующей пластиной предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. Шторки открываются только при одновременном равномерном давлении в оба отверстия и препятствуют проникновению посторонних предметов. Они обеспечат дополнительную безопасность в доме, где есть дети. Изделия цвета Ясень обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Минимальная партия для продажи 1
Стандарт розетки Schuko
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Серия Blanca
Тип упаковки Флоупак
Дополнительные характеристики
Тип крышки со шторками
Длина зачистки проводов 11 мм
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): все стороны
[uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Обработка поверхности необработанная
Условия эксплуатации
Стандарты IEC 60884-1
Степень защиты ip IP20
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Относительная влажность 60-60 %
Рабочая температура 5-35 °C
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064811981671610.54.3 см. 0.055кг.
CAR
212шт.1360648119816423.219.58.9 см. 0.763кг.
BAG
324шт.4360648119816540.424.210.6 см. 1.709кг.
P12
42160шт.12080110.4 см. 171.782кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 41 мм
Высота 65 мм
Вес 0.055 кг
Ширина 65 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Техническая документация
Розетка открытой установки серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 605.47 kB
Розетка открытой установки серии Blanca
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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