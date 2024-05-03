BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторк., (КОМПАКТ) ИЗОЛ.ПЛ, 16А, 250В, ЯСЕНЬ
BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторк., (КОМПАКТ) ИЗОЛ.ПЛ, 16А, 250В, ЯСЕНЬ
Референс: BLNRA111115
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (ясень, открытой установки) одноместная, с заземлением, шторками и изолирующей пластиной предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. Шторки открываются только при одновременном равномерном давлении в оба отверстия и препятствуют проникновению посторонних предметов. Они обеспечат дополнительную безопасность в доме, где есть дети. Изделия цвета Ясень обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Минимальная партия для продажи 1
Стандарт розетки Schuko
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Серия Blanca
Тип упаковки Флоупак
Дополнительные характеристики
Тип крышки со шторками
Длина зачистки проводов 11 мм
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): все стороны
[uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Обработка поверхности необработанная
Условия эксплуатации
Стандарты IEC 60884-1
Степень защиты ip IP20
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Относительная влажность 60-60 %
Рабочая температура 5-35 °C
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481198167
|16
|10.5
|4.3
|см.
|0.055
|кг.
CAR
|2
|—
|12
|шт.
|13606481198164
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.763
|кг.
BAG
|3
|—
|24
|шт.
|43606481198165
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.709
|кг.
P12
|4
|—
|2160
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|171.782
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 41 мм
Высота 65 мм
Вес 0.055 кг
Ширина 65 мм
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Тип документа
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Размер 92.61 MB
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