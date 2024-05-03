BLANCA О/У КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ IP42, МОЛОЧНЫЙ
BLANCA О/У КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ IP42, МОЛОЧНЫЙ
Референс: BLNRK000012
Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (молочный, открытой установки) распределительная IP42 для соединения электрических проводов. Позволяет соединить 2 провода. Коробка имеет глянцевое покрытие передней поверхности. Монтаж выполняется винтами. Размеры коробки: 75*75*30 мм.
Спецификация
Технические характеристики
EC002600 Коробка/корпус для наружного монтажа на стену/потолок
Степень защиты (IP) IP42
Материал Пластик
Номин. напряжение изоляции Ui 400
Цвет Бежевый
Основные характеристики
Количество в одном комплекте комплект из 15 шт.
Минимальная партия для продажи 1
Тип продукта распределительная коробка
Тип упаковки Упаковка с Еврослот
Серия Blanca
Дополнительные характеристики
Вес нетто 0.023 кг
Тип покрытия глянцевое
Цветовой оттенок кремовый
Количество постов 1-постовая
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP42
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481280190
|16
|10.5
|3.2
|см.
|0.038
|кг.
CAR
|2
|—
|15
|шт.
|13606481280197
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.666
|кг.
BAG
|3
|—
|90
|шт.
|43606481280198
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|4.291
|кг.
P12
|4
|—
|2700
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|146.704
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 30 мм
Высота 75 мм
Ширина 75 мм
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
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