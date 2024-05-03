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BLNRK000013
BLANCA О/У КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ IP42, АЛЮМИНИЙ
BLNRK000013
BLNRK000013

BLANCA О/У КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ IP42, АЛЮМИНИЙ

Референс: BLNRK000013
Линейка Blanca

Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (алюминий, открытой установки) распределительная IP42 для соединения электрических проводов. Позволяет соединить 2 провода. Коробка имеет глянцевое покрытие передней поверхности. Монтаж выполняется винтами. Размеры коробки: 75*75*30 мм.

Спецификация
Технические характеристики
EC002600 Коробка/корпус для наружного монтажа на стену/потолок
Степень защиты (IP) IP42
Материал Пластик
Номин. напряжение изоляции Ui 400
Цвет Алюминий
Основные характеристики
Минимальная партия для продажи 1
Серия Blanca
Тип упаковки Упаковка с Еврослот
Количество в одном комплекте комплект из 15 шт.
Тип продукта распределительная коробка
Дополнительные характеристики
Цветовой оттенок Алюминий
Режим фиксации винтами
Тип покрытия глянцевое
Количество постов 1-постовая
Вес нетто 0.023 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP42
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064812802061610.53.2 см. 0.038кг.
CAR
215шт.1360648128020323.219.58.9 см. 0.67кг.
BAG
330шт.4360648128020440.424.210.6 см. 1.524кг.
P12
42700шт.12080110.4 см. 155.081кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 30 мм
Высота 75 мм
Ширина 75 мм
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Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
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Дата документа: 10/09/2024
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Размер 1.3 MB
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