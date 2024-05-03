BLANCA О/У КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ IP42, БЕЖЕВЫЙ
BLANCA О/У КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ IP42, БЕЖЕВЫЙ
Референс: BLNRK000017
Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (открытой установки, цвет бежевый) распределительная IP42 для соединения электрических проводов. - Позволяет соединить 2 провода. - Монтаж выполняется винтами. - Размеры коробки: 75*75*30 мм. -Корпус изделия выполнен из ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC002600 Коробка/корпус для наружного монтажа на стену/потолок
Степень защиты (IP) IP42
Материал Пластик
Номин. напряжение изоляции Ui 400
Цвет Бежевый
Основные характеристики
Тип упаковки Упаковка с Еврослот
Минимальная партия для продажи 1
Серия Blanca
Количество в одном комплекте комплект из 15 шт.
Тип продукта распределительная коробка
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Тип кабеля 2 удаляемые заглушки
Тип покрытия глянцевое
Количество постов 1-постовая
Монтаж устройства открытый
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP42
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489776381
|16
|10.5
|3.2
|см.
|0.037
|кг.
CAR
|2
|—
|15
|шт.
|13606489776388
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.653
|кг.
BAG
|3
|—
|30
|шт.
|23606489776385
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.49
|кг.
P12
|4
|—
|2700
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|152.03
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 30 мм
Высота 75 мм
Ширина 75 мм
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