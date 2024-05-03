BLANCA С/У РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А, 250В, ТИТАН
BLANCA С/У РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А, 250В, ТИТАН
Референс: BLNRS000014
Розетка Systeme Electric(ранееSchneider Electric) BLANCA (титан, скрытой установки) одноместная, без заземления, без шторок, предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта розетка
Режим фиксации винт монтажные лапки
Номинальный ток 16 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Дополнительные характеристики
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Тип монтажа утопленный
Тип покрытия глянцевое
Количество кабелей 2
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): все стороны
Условия эксплуатации
Сертификация EAC
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481195333
|16
|11.5
|4
|см.
|0.051
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606481195330
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.612
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|43606481195331
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.407
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|144.605
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 44 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Размер 92.61 MB
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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