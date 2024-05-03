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BLNRS000014
BLANCA С/У РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А, 250В, ТИТАН
BLNRS000014
BLNRS000014

BLANCA С/У РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А, 250В, ТИТАН

Референс: BLNRS000014
Линейка Blanca

Розетка Systeme Electric(ранееSchneider Electric) BLANCA (титан, скрытой установки) одноместная, без заземления, без шторок, предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта розетка
Режим фиксации винт монтажные лапки
Номинальный ток 16 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Дополнительные характеристики
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Тип монтажа утопленный
Тип покрытия глянцевое
Количество кабелей 2
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): все стороны
Условия эксплуатации
Сертификация EAC
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064811953331611.54 см. 0.051кг.
CAR
210шт.1360648119533023.219.58.9 см. 0.612кг.
BAG
320шт.4360648119533140.424.210.6 см. 1.407кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 144.605кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 44 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Дата документа: 03/05/2024
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Размер 92.61 MB
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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