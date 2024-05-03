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BLNRS000017
BLANCA С/У РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLNRS000017

BLANCA С/У РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ

Референс: BLNRS000017
Линейка Blanca

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (скрытой установки, цвет бежевый) одноместная без заземления и шторок, с изолирующей пластиной подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. -Корпус изделия выполнен из ABS-пластика. - Четкая маркировка клемм для безошибочного подключения. - Увеличенная площадь контактной поверхности гарантирует надежность и качество соединения, исключая потери.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Серия Blanca
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Комплектация изделия изделие в сборе
Минимальная партия для продажи 1
Номинальный ток 16 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Дополнительные характеристики
Стандарты IEC 60884-1
Тип покрытия глянцевое
[uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Количество кабелей 2
Тип монтажа утопленный
Условия эксплуатации
Сертификация EAC
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897760531611.54 см. 0.048кг.
CAR
210шт.1360648977605023.219.58.9 см. 0.58кг.
BAG
320шт.2360648977605740.424.210.6 см. 1.343кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 138.845кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 44 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
Документы
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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