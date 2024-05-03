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BLNRS000021
BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная без заземления без шторок, 16А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNRS000021
BLNRS000021

BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная без заземления без шторок, 16А, 250В, БЕЛЫЙ

Референс: BLNRS000021
Линейка Blanca

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (белый, скрытой установки) двухместная, без заземления и шторок предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. Двухместная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. Она изготовлена из ABS-пластика, проста в установке и удобна в применении.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Комплектация изделия изделие в сборе
Минимальная партия для продажи 1
Тип продукта розетка
Количество в одном комплекте комплект из 6 шт.
Номинальный ток 16 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Дополнительные характеристики
Емкость зажимного соединения 1.5...4 мм² для Жесткий кабель(и) 1.5...4 мм² для Гибкий кабель(и)
Электрическая износостойкость 5000 циклы
Длина зачистки проводов 11 мм
[uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Вес нетто 0.068 кг
Условия эксплуатации
Сертификация EAC
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064811944662011.54 см. 0.068кг.
CAR
26шт.1360648119446323.219.58.9 см. 0.509кг.
BAG
336шт.4360648119446440.424.228.8 см. 3.348кг.
P12
41080шт.12080101.4 см. 118.423кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38 мм
Высота 86 мм
Ширина 120 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог
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Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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