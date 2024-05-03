BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная без заземления без шторок, 16А, 250В, БЕЛЫЙ
BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная без заземления без шторок, 16А, 250В, БЕЛЫЙ
Референс: BLNRS000021
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (белый, скрытой установки) двухместная, без заземления и шторок предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. Двухместная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. Она изготовлена из ABS-пластика, проста в установке и удобна в применении.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Комплектация изделия изделие в сборе
Минимальная партия для продажи 1
Тип продукта розетка
Количество в одном комплекте комплект из 6 шт.
Номинальный ток 16 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Дополнительные характеристики
Емкость зажимного соединения 1.5...4 мм² для Жесткий кабель(и) 1.5...4 мм² для Гибкий кабель(и)
Электрическая износостойкость 5000 циклы
Длина зачистки проводов 11 мм
[uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Вес нетто 0.068 кг
Условия эксплуатации
Сертификация EAC
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481194466
|20
|11.5
|4
|см.
|0.068
|кг.
CAR
|2
|—
|6
|шт.
|13606481194463
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.509
|кг.
BAG
|3
|—
|36
|шт.
|43606481194464
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|3.348
|кг.
P12
|4
|—
|1080
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|118.423
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38 мм
Высота 86 мм
Ширина 120 мм
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Размер 9.99 MB
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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