BLANCA С/У РОЗЕТКА без заземления со шторками, 16А, 250В, ТИТАН
BLANCA С/У РОЗЕТКА без заземления со шторками, 16А, 250В, ТИТАН
Референс: BLNRS000114
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (титан, скрытой установки) одноместная, без заземления, со шторками предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. Шторки открываются только при одновременном равномерном давлении в оба отверстия и препятствуют проникновению посторонних предметов. Они обеспечат дополнительную безопасность в помещении, где находятся дети.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Номинальный ток 16 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Минимальная партия для продажи 1
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип упаковки Флоупак
Дополнительные характеристики
Форма отвертки Pozidriv No 1
Вес нетто 0.048 кг
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Глубина встраивания 25 мм
Локальная индикация без индикации
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Сертификация EAC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481195340
|20
|11.5
|4
|см.
|0.047
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606481195347
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.573
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|43606481195348
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.33
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|137.621
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 44 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
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Тип документа
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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