BLANCA С/У РОЗЕТКА без заземления со шторками, 16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLANCA С/У РОЗЕТКА без заземления со шторками, 16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
Референс: BLNRS000117
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (скрытой установки, цвет бежевый) одноместная без заземления со шторками, с изолирующей пластиной подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. -Корпус изделия выполнен из ABS-пластика. - Увеличенная площадь контактной поверхности гарантирует надежность и качество соединения, исключая потери.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Номинальный ток 16 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Тип продукта розетка
Тип упаковки Флоупак
Режим фиксации монтажные лапки винт
Серия Blanca
Дополнительные характеристики
Стандартное описание розетки без заземляющего контакта
Стандарты IEC 60884-1
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): все стороны
Длина зачистки проводов 11 мм
Цветовой оттенок бежевый
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Сертификация EAC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489776060
|20
|11.5
|4
|см.
|0.048
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606489776067
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.582
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|23606489776064
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.347
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|139.205
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 44 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Размер 9.99 MB
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BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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